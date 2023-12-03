İstanbul’da güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, bir güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

KAYNAK: DHA
İstanbul’da güzellik merkezine silahlı saldırı

Olay, Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitenin giriş kapısı önünde otomobilden inen şüpheli, site içerisinde güzellik merkezi olarak hizmet veren iş yerine rastgele kurşun yağdıran saldırgan, otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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