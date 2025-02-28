İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere mücadelesi sürüyor.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca İhsaniye yolu üzerinde bir hafriyat kamyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyonu durdurarak araçtan indi. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, ekiplerinin olay yerine geç geldiği iddia edilirken, söndürme çalışmaları sonrası yandın söndürüldü. Siyah dumanların yükseldiği hafriyat kamyonunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

İstanbul'da hafriyat kamyonu alev aldı! İşte o anlar...

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