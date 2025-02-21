İstanbul'da hafta sonu bu yerler kapalı olacak! Vali Gül'den son dakika açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da hafta sonu bu yerler kapalı olacak! Vali Gül'den son dakika açıklaması

Vali Gül tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle, "22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

İstanbul'da birkaç gündür süren yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hafta sonu da beklenen kar sebebiyle Vali Gül'den yeni açıklama geldi.

Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.

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