Ümraniye’de Hakim Z.Y., aracına bineceği sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan hakimin tedavisi hastanede sürerken, saldırganın kimliği ise dikkat çekti.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dehşet verici bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Z.Y., aracına bineceği sırada yanına biri yaklaştı. Hakim Z.Y.’yi bacağından vuran saldırgan olay yerinden otomobile binerek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık geldi. Bacağından yaralanan Z.Y.’ye ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye getirildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

HAKİME SALDIRAN KARDEŞ ÇIKTI

Ekran Haber’in özel haberine göre; otomobille kaçan saldırgan kısa süre sonra polislerce yakalanarak gözaltına alındı. İncelemeler neticesinde silahlı saldırganın Hakim Z.Y.’nin kardeşi olduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yargı mensubunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.