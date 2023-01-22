22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik 256 ekip, 532 personel ile önceden belirlenen 568 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:08
Takip Et

İstanbul’da hakkında arama kararı olan 175 şüpheli yakalandı

İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 256 ekip 532 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda daha önceden belirlenen 568 adrese baskın yapıldı. Operasyonda; adam öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, kumar gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası alan 175 zanlı yakalandı.

Yakalananlar arasında; kasten yaralama suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Barış A., cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezası kesinleşen Ünal S., kumar suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Cemil Y., yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Aliye H., uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Süleyman A., yağma suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Yusuf G., hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Salih E. Ve kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası kesinleşen Serdar A. bulunuyor.

Yakalanan şahısların Polis Merkezi Amirliklerine teslimi gerçekleştirildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.