İstanbul'da hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında 3 yıl 4 aydan-21 yıl 3 aya kadar çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçları ile ekseriyeti dolandırıcılık olaylarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 3 yıl 4 aydan, 21 yıl 3 aya kadar çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 15 hükümlü için operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık suçundan 5, başkalarına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmak sureti ile çıkar sağlama suçundan 2 ve yasadışı bahis suçundan firari olarak aranan 2 hükümlü olmak üzere 15 kişi yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (İHA)

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