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İstanbul Valiliği açıkladı: Hastanede çıkan yangında 1 hasta hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangında bir yoğun bakım hastasının vefat ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:36
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İstanbul'da hastanede çıkan yangında 1 hasta hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği açıkladı: Hastanede çıkan yangında 1 hasta hayatını kaybetti
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İstanbul Üsküdar'da Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçeride bulunan hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangının ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yoğun bakımda yatan bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıktığı belirtildi.

Ameliyathanelerin bulunduğu 6. katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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