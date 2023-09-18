İstanbul'da havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar. Para cezası bile almadılar

Beylikdüzü'nde havaya rastgele ateş eden ve o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan B.S.S ve O.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Şüphelilere havaya ateş açmaları nedeniyle herhangi bir ceza uygulanmazken, B.S.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

Beylikdüzü'nde, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte rastgele havaya ateş etti. Şüpheliler, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak "Mevzuya bagajda adam götürüyoruz" açıklamasıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Motosikletli O.K. ve araç içerisinde havaya ateş eden B.S.S., ikamet ettikleri adreslerde yapılan baskında, olay sırasında kullandıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan O.K. ve B.S.S., genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelilerden B.S.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.