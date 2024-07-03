İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da helikopterli olarak "huzur" operasyonu yapıldı.

Ekipler, Beyoğlu Taksim Meydanı yakınlarında kontrol noktaları oluşturarak şüpheli görülen araçları durdurup arama yaptı. Bu kontroller sırasında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Ayrıca, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde de benzer uygulamalar yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli yanı sıra ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile Özel Harekat polisleri katıldı.

Narkotik köpeği ve polis helikopteri de denetimlere destek vererek operasyonların etkinliğini artırdı.

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