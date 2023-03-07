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İstanbul'da helikopterli uyuşturucu baskını 

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:20
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İstanbul'da helikopterli uyuşturucu baskını 

İstanbul'da helikopterli uyuşturucu baskını 
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

 

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