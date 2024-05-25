İstanbul'da hemşehri derneğine otomatik silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomatik silahlarla ateş açılarak düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Dernek binasında incelemelerde bulunan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.
Olayı ardından kayıplara karışan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.