İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Fatih'te bir kargo dükkanına giren 5 hırsız, içinde para ve çek bulunan kasayı açamayınca kucaklayıp çaldılar. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anının ardından 2 şüpheli yakalandı.

Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi. Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları anlar yer aldı.

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. (22) ile O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

İstanbul’da içi para dolu çelik kasayı açamayınca böyle çaldılar

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