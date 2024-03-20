İstanbul'da içinde müşteri bulunan taksi alev alev yandı

Avcılar’ın Ambarlı Mahallesi'nde 34 TBU 47 plakalı takside çıkan yangında, Bir AVM'den müşteri alan 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, Ambarlı Mahallesi'ne geldiği esnada taksinin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

YANGIN BAŞKA BİR OTOMOBİLE DE SIÇRADI

Aracı park eden Yavuz, müşterilerle birlikte taksiyi terk etti. Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan otomobilin lastiklerinin yanmasının ardından taksi kaymaya başladı. Park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarparak duran taksideki yangın diğer otomobile de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken 2 otomobilde kullanılamaz hale geldi.

"LASTİKLER ERİYİNCE KAYMAYA BAŞLADI"

Taksiyi kullanan Tamer Yavuz yaşanan olayı anlattı. Yavuz, "Alev çıktı. Arabada müşteri vardı. İndik aşağı, alevler biraz güçlendi. Çok güçlendiği zaman lastikler eriyince kaydı diğer arabaya çarptı. Yangın torpitodan çıktı. Sağ tarafa çektim arabayı. Bir şey olursa orada bir sürü araba var. Dedim burası boş alan, çektim buraya. Ondan sonra başladı yanmaya. Hiç bir arızası yoktu. Devamlı çalıştığım araba" ifadelerini kullandı.