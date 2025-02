İstanbul'da içler acısı tablo. Vatandaş pazardaki artıkları topluyor

ÖZEL HABER - Baran YALÇIN

Ekonomik kriz ve enflasyon karşısında ezilen vatandaşlar zor günler geçiriyor. Enflasyonun yüzde 45 olarak açıklanması, hissedilen enflasyonun da bu rakamdan yüksek olması, önceki senelere göre alım gücünü epey düşürmüş durumda.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın da yeterli olmaması karşısında halk, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki bir pazarda vatandaşlar artık gün sonunda çürümüş ya da elde kalmış ürünleri almaya başladı. Durum böyle olunca, pazarda sebze ve meyve satan esnaf da iş yapamaz hale geldi.

VATANDAŞ ELDE KALAN ÇÜRÜK MEYVE VE SEBZELERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Her hafta pazar pazar gezerek elde kalmış, satılamayan çürük ürünleri toplamaya gelen bir kadın, yaşadığı duruma isyan etti. 5 çocuğu olduğunu, kocasının da olmadığını söyleyen kadın, yaşadığı zor durumu anlattı.

Kaymakamlığa yardım için defalarca başvurduğunu belirten kadın, hiçbir şekilde kendisine yardım yapılmadığını, 2 çocuğunu durumu olmadığı için okula gönderemediğini, Ekrem İmamoğlu’nun ise kendisine aylık 1200 TL yemek kartı verdiğini, onunla geçinmeye çalıştığını söyledi.

"KAYMAKAMLIĞA GİTTİM YARDIM ETMEDİLER, İMAMOĞLU YEMEK KARTI VERDİ"

Diyarbakırlı olduğunu belirten kadın şunları söyledi, “5 çocuğum var. 2 tanesini okula gönderemiyorum. Durumum yok. Evime erzak alamıyorum. Maaşım yok. Eşim de yok. Her akşam herkes evinde oturuyor, ben pazar pazar gezip kalmış ürünleri topluyorum çocuklarıma yemek yapabilmek için. 2 tane yaşlım var onlara da ben bakıyorum. Kaymakamlığa kaç kere gittim yardım etmediler. Ekrem İmamoğlu bana 2 kuru (bakliyat) getirdi. Bana bir kart verdi. İçinde 1200 TL var. Aylık olarak bana yemek kartı veriyor. Ben market alışverişimi onunla yapmaya çalışıyorum. Allah razı olsun” dedi.

Pazarda alışveriş yapmaya gelen 70 yaşındaki bir kadın ise kocasının 14 bin TL emekli aylığı aldığını, evinin kira olduğunu, bu parayla geçinemediklerini, kendisinin de ek olarak fabrikalardan aldığı işleri evinde yaptığını dile getirerek geçinemediğini söyledi.

"GEÇEN HAFTA 100 TL'DEN ALDIĞIM YOĞURT BU HAFTA 130 TL OLMUŞ"

Her hafta gıda fiyatlarının değiştiğini de vurgulayan kadın, “Her hafta zam. Her hafta zam. 2 hafta önce 100 TL den aldım yoğurt, geçen hafta 120, bu hafta da 130 olmuş. Almadım. Yeter ama ya. Her hafta zam gelir mi kardeşim? Fırsatçılık var” dedi.

Pazardaki esnaf ise yükselen maliyetler karşısında iş yapamaz hale geldi. Önceki dönemlere göre kazançlarının düştüğünü belirten esnaf, vatandaşın pazardan alışveriş yapamadığını söyleyerek isyan etti.

ESNAF KAN AĞLIYOR

Pazarda meyve, sebze satan bir esnaf, “Durumlar eskiye göre çok kötü. İnsanlar istediğini alamıyor. Önceden 1 kilo ürün alırlarken şimdi yarım kilo anca. Pazarı toplarken gelip artıkları toplayanlar oluyor. İnsanlar geçinemiyor” ifadelerini kullandı.

Gerçek mesleğinin kimyager olduğunu söyleyen bir turşucu ise artan fiyatlar karşısında iş yapamadığını belirterek, neredeyse zararına satış yaptığını, 2 ay sonra pazarcılığı bırakacağını açıkladı.

"İKİ AY SONRA PAZARCILIĞI BIRAKACAĞIM"

Turşucu esnaf, “Ocaktan sonra işlerin açılması bekleniyordu. Tam tersi geri geri ilerledi. Gitgide daha kötüye gidiyor. Hatta iki ay sonra ben bu işi bırakacağım. Şu anda zararına satış yapmaya doğru gitmeye başladım. Kafa kafaya gidiyorum. Vatandaşın artan maliyetler nedeniyle şu an gram alım gücü yok” dedi.

"VATANDAŞ SİMİT ALAMAZ HALE GELDİ"

Pazarda simit satan bir esnaf ise “Vatandaş simit alamaz hale geldi. Önceden sabahtan akşama kadar 400 simit satarken, şu anda 250 tane bile satamıyorum. Sabah saat 6:30 da geliyorum akşam 6:30 da gidiyorum. Sattığım simitler artık maliyetimi karşılamıyor. Geçimimi zor sağlıyorum. Ay başını zor getiriyorum. Kiralar, faturalar. Aylık olarak cebime 5 ya da 6 bin TL kalıyor ya da kalmıyor” ifadelerini kullandı.