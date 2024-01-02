İstanbul’da İETT otobüsü kamyona çarptı, 8 yaralı

Saat 06.30 sularında, Ö.Ç.’nin sürdüğü İETT otobüsü, Şişli'de şantiye çıkışında park halinde duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsünün kullanılamaz hale geldiği kazada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı iletildi.
Polis ekipleri, kazanın neden gerçekleştiğini öğrenmek amacıyla çalışma başlattı.