İstanbul’da iki baraj için kritik karar. Su seviyeleri çok azaldı

İBB, arıza, yoğun tüketim gibi istisnai durumlarla karşılaşılmadığı sürece su seviyesi azalan Büyükçekmece Barajı’ndan su alınmamasına, Terkos Barajı’ndan ise yüzde 50 daha az su alınacağına karar verdi.

İstanbul’da iki baraj için kritik karar. Su seviyeleri çok azaldı

İstanbul’da, Avrupa Yakası’na su sağlayan Terkos ve Büyükçekmece barajlarında su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi sebebiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Büyükçekmece Barajı’ndan su alınmaması, Terkos Barajı’ndan ise yüzde 50 daha az su alınarak sistemin işletilmesine karar verildi.

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20'nin altına gerileyerek son 16 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Ekim'de yüzde 21,12 olan barajlardaki doluluk, yüzde 19,89'e kadar geriledi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,52, Terkos'ta yüzde 9,43, Sazlıdere'de yüzde 4,94, Alibey'de yüzde 21,73, Büyükçekmece'de yüzde 3,97, Ömerli'de yüzde 42,61, Darlık'ta yüzde 31,18, Elmalı'da yüzde 15,98, Pabuçdere'de yüzde 3,25 ve Kazandere'de yüzde 6,32 olarak ölçüldü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI KURUMA NOKTASINA GELDİ

Alibey Barajı'nda geçen yıl 26 Ekim'de yüzde 26,93 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,73'e düşerken Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 48,77 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 3,97'ye geriledi.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 9,43 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 44,77 olarak kayıtlara geçmişti.

"İSTANBUL'DA SUSUZLUK SORUNU ÖNGÖRÜLMÜYOR"

Söz konusu seviyelerin görülmesi ile birlikte, İBB önlem aldı.Buna göre; arıza, yoğun tüketim gibi istisnai durumlarla karşılaşılmadığı sürece Büyükçekmece Barajı’ndan su alınmaması, Terkos Barajı’ndan ise yüzde 50 daha az su alınarak sistemin işletilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada "Mevcut işletme koşullarında kısa ve orta vadede İstanbul'da herhangi bir susuzluk sorunu yaşanması öngörülmemektedir. Beklenen yağışların gelmesiyle birlikte baraj seviyelerimizin yükselmesi ve yağış sezonunun sonuna kadar azami doluluk oranlarına ulaşılması beklenmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın tasarruf konusundaki duyarlılıkları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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