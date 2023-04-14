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İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili başladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:21
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İstanbul'da ikinci ara tatil başladı

İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
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Anadolu Ajansuı'nın haberine göre; MEB'in takvimine göre, 17-20 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatil başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu'ndaki sabahçı öğrenciler, derslerinin bitmesinin ardından okuldan ayrıldı. Öğlenci öğrenciler ise, akşam saatlerinde çalacak olan son zilin ardından eğitimlerine ara verecek.

Beşinci sınıf öğrencisi Zeynep Ezgi Sert, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu dönem benim için biraz zor geçti çünkü sınavlar vardı, sınavlara çalışmak zorunluydu. O yüzden birazcık kötü geçti ama yine de tatil olacağı için mutluyum. Okul kapanacağını için de birazcık mutluyum yani." dedi.

Sert, tatilde ödevleri olacağı için ders çalışacağını ve kitap okuyacağını söyledi.

Beşinci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Bozbulut ise, tatilde ders çalışıp, arkadaşlarıyla oyun oynamayı düşündüğünü ifade etti.

Çok fazla ödevi olduğunu dile getiren Bozbulut, arkadaşlarını da özleyeceğini belirtti.

Tatilde kafasını dağıtacağını dile getiren beşinci sınıf öğrencisi Nazlı Kaya, yakınlarının yanına gideceğini aktardı.

Bu eğitim döneminde yorulduğunu belirten Kaya, arkadaşlarının da yorulduğunu düşündüğünü kaydetti.

- Bayram tatiliyle birleştirildi

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ise ara tatilde idari izinli sayılacak. Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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