Aslan payı Esenyurt’un. İstanbul’da ilçelerin bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapıldı.
Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
EN YÜKSEK BÜTÇE ESENYURT'A, EN DÜŞÜK BÜTÇE ADALAR'A
Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediye olurken 107 milyon lira bütçeli Adalar Belediyesi İstanbul’daki en düşük bütçeli belediye oldu.
ANKA’nın haberine göre ilçelerin bütçeleri şöyle:
Esenyurt Belediyesi: 3 milyar 370 milyon lira
Üsküdar Belediyesi: 3 milyar 300 milyon lira
Kadıköy Belediyesi: 2 milyar 450 milyon lira,
Küçükçekmece Belediyesi: 2 milyar 450 milyon lira
Bağcılar Belediyesi: 2 milyar 350 milyon lira
Ümraniye Belediyesi: 2 milyar 300 milyon lira
Pendik Belediyesi: 2 milyar 200 milyon lira
Şişli Belediyesi: 2 milyar 100 milyon lira
Gaziosmanpaşa Belediyesi: 2 milyar 65 milyon lira
Beykoz Belediyesi: 1 milyar 988 milyon 140 bin lir
Beşiktaş Belediyesi: 1 milyar 988 milyon lira,
Sancaktepe Belediyesi: 1 milyar 910 milyon 530 bin lira
Kartal Belediyesi: 1 milyar 890 milyon lira
Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon lira,
Maltepe Belediyesi: 1 milyar 720 milyon lira
Beylikdüzü Belediyesi: 1 milyar 705 milyon lira
Ataşehir Belediyesi: 1 Milyar 700 milyon lira
Sarıyer Belediyesi: 1 milyar 692 milyon lira
Sultangazi Belediyesi: 1 milyar 634 milyon lira
Çekmeköy Belediyesi: 1 milyar 575 milyon lira
Zeytinburnu Belediyesi: 1 milyar 550 milyon lira
Fatih Belediyesi: 1 milyar 511 milyon lira
Büyükçekmece Belediyesi: 1 milyar 523 milyon lira
Kağıthane Belediyesi: 1 milyar 491 milyon lira
Şile Belediyesi: 485 milyon 232 bin lira
Sultanbeyli Belediyesi: 1 milyar 450 milyon lira
Tuzla Belediyesi: 1 milyar 411 milyon 650 bin lira
Avcılar Belediyesi: 1 milyar 360 milyon lira
Silivri Belediyesi: 1 milyar 348 milyon lira
Beyoğlu Belediyesi: 1 milyar 71 milyon lira
Bakırköy belediyesi: 1 milyar 70 milyon lira
Adalar Belediyesi: 107 milyon lira
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