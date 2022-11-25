25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aslan payı Esenyurt’un. İstanbul’da ilçelerin bütçeleri belli oldu

Aslan payı Esenyurt’un. İstanbul’da ilçelerin bütçeleri belli oldu

İBB kasım ayı meclis toplantısında ilçe belediyelerinin 2023 yılı mali bütçeleri görüşüldü. İstanbul’da en yüksek bütçeli ilçe belediyesi 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi olurken Adalar Belediyesi en düşük bütçeli Belediye oldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 01:02
Takip Et

İstanbul’da ilçelerin bütçeleri belli oldu. Aslan payı Esenyurt’un

Aslan payı Esenyurt’un. İstanbul’da ilçelerin bütçeleri belli oldu
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

EN YÜKSEK BÜTÇE ESENYURT'A, EN DÜŞÜK BÜTÇE ADALAR'A

Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediye olurken 107 milyon lira bütçeli Adalar Belediyesi İstanbul’daki en düşük bütçeli belediye oldu.

ANKA’nın haberine göre ilçelerin bütçeleri şöyle:

Esenyurt Belediyesi: 3 milyar 370 milyon lira

Üsküdar Belediyesi: 3 milyar 300 milyon lira

Kadıköy Belediyesi: 2 milyar 450 milyon lira,

Küçükçekmece Belediyesi: 2 milyar 450 milyon lira

Bağcılar Belediyesi: 2 milyar 350 milyon lira

Ümraniye Belediyesi: 2 milyar 300 milyon lira

Pendik Belediyesi: 2 milyar 200 milyon lira

Şişli Belediyesi: 2 milyar 100 milyon lira

Gaziosmanpaşa Belediyesi: 2 milyar 65 milyon lira

Beykoz Belediyesi: 1 milyar 988 milyon 140 bin lir

Beşiktaş Belediyesi: 1 milyar 988 milyon lira,

Sancaktepe Belediyesi: 1 milyar 910 milyon 530 bin lira

Kartal Belediyesi: 1 milyar 890 milyon lira

Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon lira,

Maltepe Belediyesi: 1 milyar 720 milyon lira

Beylikdüzü Belediyesi: 1 milyar 705 milyon lira

Ataşehir Belediyesi: 1 Milyar 700 milyon lira

Sarıyer Belediyesi: 1 milyar 692 milyon lira

Sultangazi Belediyesi: 1 milyar 634 milyon lira

Çekmeköy Belediyesi: 1 milyar 575 milyon lira

Zeytinburnu Belediyesi: 1 milyar 550 milyon lira

Fatih Belediyesi: 1 milyar 511 milyon lira

Büyükçekmece Belediyesi: 1 milyar 523 milyon lira

Kağıthane Belediyesi: 1 milyar 491 milyon lira

Şile Belediyesi: 485 milyon 232 bin lira

Sultanbeyli Belediyesi: 1 milyar 450 milyon lira

Tuzla Belediyesi: 1 milyar 411 milyon 650 bin lira

Avcılar Belediyesi: 1 milyar 360 milyon lira

Silivri Belediyesi: 1 milyar 348 milyon lira

Beyoğlu Belediyesi: 1 milyar 71 milyon lira

Bakırköy belediyesi: 1 milyar 70 milyon lira

Adalar Belediyesi: 107 milyon lira

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
4
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
6
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
7
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.