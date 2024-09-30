İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonları kapsamında, organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlar sırasında, kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit ve mala zarar verme gibi suçları işleyen şüphelilerin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, “Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, 31 Aralık 2023'te Sultangazi'de meydana gelen silahlı çatışmada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayla, Bakırköy'de rüşvet, Ataşehir, Bağcılar ve Sultangazi'deki iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar ile 15 Ekim'deki Eyüpsultan'daki el bombalı saldırılara karıştığı belirtildi.

Operasyonlar sonucunda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ve çeşitli miktarlarda esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.