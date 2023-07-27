İstanbul'da IŞİD operasyonu. 16 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte, IŞİD, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyon kapsamında İstanbul’un 8 ilçesinde 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.