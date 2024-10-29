İstanbul'da IŞiD operasyonu: 33 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da IŞiD operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü IŞİD bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi.

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Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkardı.

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Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

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Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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