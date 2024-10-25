Telefonunda IŞİD fotoğrafı çıkmasına rağmen serbest kaldı. Cübbeli Ahmet’e saldırıda yeni gelişme

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'ye 7 Eylül 2024 tarihinde saldırı gerçekleştirilmişti. 59 yaşındaki Cübbeli Ahmet, Şifahane Derneği'nin daveti üzerine Küçükçekmece'deki medreseye gitti. Burada gerçekleştirilen sohbete katılan Cübbeli Ahmet, medreseden ayrılmak üzereyken saldırı yaşandı.

"KÜFRETTİ BOĞAZIMI SIKTI"

Cübbeli Ahmet, Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde 8 Eylül tarihinde verdiği ifadede "Benim her iki gözümde görme problemi var. Bu nedenle sürekli ayaklarıma bakarım. Tam bu esnada kim olduğunu bilmediğim biri küfrederek yüksek sesle bana doğru bağırarak boğazımın sağ tarafını sıktı ve bana vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"İSMAİLAĞA CEMAATİ'NE KARŞI SÖYLEMLERİNDEN DOLAYI"

Cübbeli Ahmet'e saldıran kişi koruma polisleri tarafından bölgeden hızla uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.38 yaşındaki Ali Altunpul olduğu tespit edilen kişi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde motor ustası olduğunu ifade edilerek Cübbeli Ahmet'e küfredip saldırmasını, bu kişiye duyduğu antipatiden kaynaklandığını iddia etti.

Altunpul, Cübbeli Ahmet'in, İsmailağa Cemaati'ne karşı kullandığı kutuplaştırıcı söylemlerden dolayı bu kişiye antipati duyduğunu ifade etti. Altunpul, anılan akşam, Cübbeli Ahmet ile konuşmak için yanına gittiğini bir anda kendisini kaybederek saldırdığını belirtti.

TELEFONUNDA IŞİD FOTOĞRAFI BULUNDU

Altınpul, verdiği ifadede herhangi bir terör örgütü ile ilgisinin olmadığını belirtirken, Altunpul'un cep telefonunda çıkan bir dizi fotoğrafa ilişkin savunması istendi.

Fotoğraflardan biri ise terör örgütü İŞİD militanlarının ellerinde silah ve örgüt flamalarının olduğu bir kare. Altunpul, söz konusu fotoğrafı Tiktok'ta indirmiş olabileceğini belirterek, "Bu resimde bulunan bayrağın ne olduğunu ve kimler tarafından kullanıldığı ile ilgili bilgim yok" ifadelerini kullandı.