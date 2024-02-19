İstanbul'da IŞİD'e para gönderenlere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6415 Sayılı Terörizmin finansmanının hakkında kanununa muhalefet etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampında esir olarak tutulan kadınlara 'İnfak' adı altında para toplayarak gönderen 8 şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri sabah saatlerinde 9 ilçede adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.