İstanbul'da IŞİD'e para gönderenlere operasyon

Kaynak: DHA
İstanbul'da IŞİD'e para gönderenlere operasyon
İstanbul’da 9 ilçede terör örgütü içindeki şüphelilere 'İnfak' adı altında para toplayarak gönderenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6415 Sayılı Terörizmin finansmanının hakkında kanununa muhalefet etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampında esir olarak tutulan kadınlara 'İnfak' adı altında para toplayarak gönderen 8 şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri sabah saatlerinde 9 ilçede adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706.jpg

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706-5.jpg

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706-4.jpg

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706-3.jpg

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706-2.jpg

istanbulda-teror-orgutu-uyelerine-para-14706-1.jpg

Son Haberler
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti Gündem
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda Gündem
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu Gündem
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı Yerel Haberler
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı
Ölüm direksiyon başında yakaladı Yerel Haberler
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir?
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı