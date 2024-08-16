İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu: 750 Milyonluk malzeme ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kent genelinde yürütülen araştırmalarda, bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını tespit eden ekipler, ürünlerin tedarikçilerini belirlemek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 750 milyon lira olan 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.