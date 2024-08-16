İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu: 750 Milyonluk malzeme ele geçirildi

Kaynak: AA
İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu: 750 Milyonluk malzeme ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kent genelinde yürütülen araştırmalarda, bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını tespit eden ekipler, ürünlerin tedarikçilerini belirlemek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 750 milyon lira olan 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Kırılmaz televizyon tanıtımında boksöre denk geldiler Video
Kırılmaz televizyon tanıtımında boksöre denk geldiler
66 milyon yıllık gizem çözüldü. Bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı Teknoloji
66 milyon yıllık gizem çözüldü. Bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı
AKP'nin kuruluş yıl dönümünde zehir zemberek açıklama: Moğol istilasından beri... Gündem
AKP'nin kuruluş yıl dönümünde zehir zemberek açıklama: Moğol istilasından beri...
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı Dünya
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
İstanbul'da ele geçirildi tam 750 milyon lira değerinde Gündem
İstanbul'da ele geçirildi tam 750 milyon lira değerinde
Kaçaklar evden eve nakliye kamyonundan çıktı! Yer: İstanbul Gündem
Kaçaklar evden eve nakliye kamyonundan çıktı! Yer: İstanbul
Spor İstanbul Doğa Kampı devam ediyor Spor
Spor İstanbul Doğa Kampı devam ediyor