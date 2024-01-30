İstanbul'da kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

İstanbul'un Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Çok sayıda kaçak göçmen, Arnavutköy'den Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmek üzere polis ekipleri eşliğinde otobüse bindirildi. Otobüs şoförü, yokuş aşağıya seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprağa saplandı.

KAÇAK GÖÇMENLER OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRARAK DIŞARI ÇIKTI

Kazayı fark eden diğer sürücüler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Otobüste bulunan kaçak göçmenler, otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçak göçmenleri Çevik Kuvvet otobüslerine bindirdi. Kaçak göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.