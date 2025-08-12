İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul Maltepe’de polis, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan arama sigara sarma makinesi, tütün ve makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Maltepe, Gülensu Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 11 Ağustos Pazartesi günü tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda M.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 3 adet hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün, 314 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.'nin, emniyette ifadesinin alınmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak sigara imalathanesine baskın

Son Haberler
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Emniyet kemerinin hayat kurtaran yeni sırrı!
Emniyet kemerinin hayat kurtaran yeni sırrı!