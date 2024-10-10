İstanbul'da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı

Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunana bir adreste kaçak sigara ve tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 07.10.2024 tarihi 13.45 sıralarında tespit edilen adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde H.N. isimli şüpheli şahıs yakalandı

Adreste yapılan aramalarda; 15 adet sigara üretiminde kullanılan makine, 65 kilogram kıyılmış tütün, bin 600 adet doldurulmuş sigara, 25 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.