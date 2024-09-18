İstanbul'da kaçak telefon operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul'da kaçak telefon operasyonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yapılan bir operasyonda, toplamda 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi ve bu olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki şüpheliyi takibe aldı.

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Şüpheli M.K. ve H.K., belirlenen adrese girerken durduruldu ve yanlarında taşıdıkları poşet ve torbalarda farklı marka ve modellerde 175 cep telefonu bulundu.

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Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen ek operasyonlarda ise 35 kaçak cep telefonu ve 87 şarj aleti başlığı daha ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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