Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon TL değerinde olan gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 2 farklı farklı şahsa ait iş yerine ve araca operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, A.I. ve M.G. isimli şahıslar kapsamında yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu, piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu, 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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