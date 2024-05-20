Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 2 farklı farklı şahsa ait iş yerine ve araca operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, A.I. ve M.G. isimli şahıslar kapsamında yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu, piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu, 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.