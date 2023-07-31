İstanbul'da kalabalık bir grup aralarına aldıkları 2 genci böyle darp etti

İstanbul’da kalabalık bir grup 2 genci aralarına alıp sokak ortasında odun ve sopalarla öldüresiye dövdü. Baygınlık geçiren gençler ambulansla hastaneye götürülürken 1 gencin durumunun ağır olduğu belirlendi.

İstanbul'da kalabalık bir grup aralarına aldıkları 2 genci böyle darp etti

İstanbul’da şiddet olayları artarak devam ediyor. Son zamanda yaşanan silahlı saldırılar darp olayları derken dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa’nın Muratpaşa mahallesinde grup halinde 2 gencin yanına gelen kişiler, 2 genci aralarına alıp acımasızca dövmeye başladı.

Sopa ve odunlarla gençleri darp eden kalabalık grup, gençlerin baygınlık geçirip yere düşmesine rağmen acımasızca yerde tekmelemeye devam etti.

Saldırganlar Gençlerin bilinçlerini kaybettiğini görünce olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

1 GENCİN DURUMU AĞIR

Olay sonrası yapılan açıklamada 1 gencin durumunun ağır olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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