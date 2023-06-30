İstanbul'da kalanlar Büyükadaya akın edince adım atacak yer kalmadı

İstanbul dışına gidemeyenler Büyükada'nın yolunu tutunca uzun kuyruklar oluştu. Büyükada doldu taştı.

İstanbul'da kalanlar Büyükadaya akın edince adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde vatandaşlar Adalar'a akın etti. Çok sayıda vatandaşın gelmesiyle kalabalık oluşan Büyükada’da elektrikli araç seferleri yetersiz kalırken, uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul’da kalan ve Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasını fırsat bilenler, sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Büyükada'da ise İETT’nin elektrikli araçlarını kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Araçların ara ara yetersiz kaldığı durumlarda kuyruğun yoğunlaştığı görüldü.

adalar33445.jpg

Adalara akın eden İstanbulluların en uğrak yerlerinden biri dondurma dükkanları oldu. 3 topu yaklaşık 50 TL’den satılan dondurma dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbulluların bir diğer durağı ise bisiklet kiralama dükkanları oldu. Bisikletle ada turu yapan günübirlik ziyaretçiler yollarda bisiklete binmenin keyfini yaşadılar.(İHA)

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi Güncel
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor Sağlık
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var Sağlık
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var
Çocukların gözleri neden kızarır Sağlık
Çocukların gözleri neden kızarır
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine Sağlık
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber Güncel
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak Spor
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak