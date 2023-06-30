İstanbul'da kalanlar Büyükadaya akın edince adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde vatandaşlar Adalar'a akın etti. Çok sayıda vatandaşın gelmesiyle kalabalık oluşan Büyükada’da elektrikli araç seferleri yetersiz kalırken, uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da kalan ve Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasını fırsat bilenler, sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Büyükada'da ise İETT’nin elektrikli araçlarını kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Araçların ara ara yetersiz kaldığı durumlarda kuyruğun yoğunlaştığı görüldü.

Adalara akın eden İstanbulluların en uğrak yerlerinden biri dondurma dükkanları oldu. 3 topu yaklaşık 50 TL’den satılan dondurma dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbulluların bir diğer durağı ise bisiklet kiralama dükkanları oldu. Bisikletle ada turu yapan günübirlik ziyaretçiler yollarda bisiklete binmenin keyfini yaşadılar.(İHA)