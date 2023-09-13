İstanbul'da kalpazan şebekesine baskın: 2 milyon 300 bin dolar'a el konuldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

KAYNAK: İHA
İstanbul'da kalpazan şebekesine baskın: 2 milyon 300 bin dolar'a el konuldu

.Baskında, piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 bilyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, sahte para basıp piyasaya sürdüğü değerlendirilen bir şebeke tespit edildi.

Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İki şube tarafından Esenyurt'ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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VALİZDE TOMAR TOMAR SAHTE DOLAR VE AVRO

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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