İstanbul’da kan donduran olay! Dövüp camdan attılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz, kuzeni ve arkadaşlarıyla kalacak yer bulduktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu etkisindeki kişiler, Belaiz'i darp edip camdan attılar.

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti.

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın ardından arkadaşları tarafından camdan atılan İlyas Belaiz'in yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Belaiz'in yere düştüğü ve çevredekilerin yanına gelerek kontrol ettikleri görülüyor.

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

Uyuşturucu kullanmak istemedi! 5 bin kilometre uzaklıktan geldi Türkiye’de öldürüldü

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