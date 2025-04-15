İstanbul'da kanlı gece! Ortakların kavgasında iş adamı yanlışlıkla öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da ortakların alacak verecek kavgasında kanlı gece meydana geldi. Çıkan olayda, 40 yaşındaki Koray İspir isimli iş adamı yemek yediği sırada hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken 5 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesinde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda bir lokanta, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir vurularak hayatını kaybetti; E.G.(29) ve Y.T.(45) ise yaralandı.

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KORKU İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.

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ARALARINDA UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi.

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Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

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Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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