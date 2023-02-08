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Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının, yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:49
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İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek

Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor.

Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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