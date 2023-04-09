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Telefon dolandırıcılarına suçüstü

İstanbul’da telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları M.K.'den "Terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi." yalanıyla para ve ziynet eşyalarını almaya çalışan iki şüpheli, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Mart ayında da bir kişinin 1,5 milyon lirasını bir başka kişinin ise 85 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:57
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Telefon dolandırıcılarına suçüstü
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Güngören'de 5 Nisan 2023 tarihinde mağdur M.K.'yı telefonla arayan şüpheliler "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor. Paranızı ve ziynet eşyalarınızı bize verin. Daha sonra size geri vereceğiz." dedi. Mağdur M.K. arayanların dolandırıcı olabileceğinden şüphelenerek teklifi kabul etmiş gibi yapıp polisleri arayıp şikayetçi oldu. Dolandırıcıların randevu verdiği yere para ve ziynet eşyalarını götüren M.K. şüphelilerin yakalanmasını sağladı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri para ve ziynet eşyalarını almaya gelen İdris K.(44) ile İsan B.(44)'yi kıskıvrak yakaladı.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada aynı şüphelilerin Beylikdüzü'nde 3 Nisan 2023 tarihinde mağdur S.H.'yi benzer yöntemle kandırdıkları ve 1,5 milyon lirasını çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca 28 Mart 2023 tarihinde de Küçükçekmece'de mağdur A.A.'nın 85 bin lira parasını aynı yöntemle aldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

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