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Telefondaki sese inandı 720 bin lirasını kaptırdı

İstanbul telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Kendisini polis olarak tanıtarak 83 yaşındaki Ş.K.’nin 720 bin lirasını dolandıran şüpheli polise yakalandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:19
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İstanbul’da kendisini polis olarak tanıtan kişiye inandı 720 bin lirasını kaptırdı

Telefondaki sese inandı 720 bin lirasını kaptırdı
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İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyleyen Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi.

Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi (39) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Polis dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

(Kaynak: DHA)

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