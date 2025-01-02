İstanbul'da Kilise Derneği’ne silahlı saldırı: 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
İstanbul'da Kilise Derneği’ne silahlı saldırı: 2 kişi yakalandı

İstanbul Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 31 Aralık saat 08.20 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde "Kurtuluş Kiliseleri Derneği"ne yönelik ticari araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce saldırıya karışan aracı plakasından tespit etti. Ardından şüpheli şahıslara yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından aracın Sercan Pehlivan'a (33) ait olduğu anlaşıldı.

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Yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırının gerçekleştiği 31 Aralık'ta gece saatlerine doğru Sercan Pehlivan Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Pehlivan ilk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını, saldırıyı asıl gerçekleştirenin arkadaşı Veysi Ateş (33) olduğunu belirtti. Öte yandan araçtan yapılan saldırı anı ise kameraya yansıdı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Araç içerisinden saldırıyı gerçekleştiren Veysi Ateş dün Güngören Gasp Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Ateş'in evinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ele geçirildi.

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Saldırı esnasında Ateş'in yanında bulunan Sercan Pehlivan'ın ise 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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