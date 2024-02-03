İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 13 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda; İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan aranan 16 şüphelinin İstanbul’da bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul’da 7 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca (glock-baretta) ve bu tabancalara ait 46 tane 9.19 mm fişek,1 kasaturaya el konuldu.

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