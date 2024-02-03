İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda; İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan aranan 16 şüphelinin İstanbul’da bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul’da 7 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca (glock-baretta) ve bu tabancalara ait 46 tane 9.19 mm fişek,1 kasaturaya el konuldu.