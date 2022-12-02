2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

Seyrantepe’de 25 yaşındaki bir Deniz Berber, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti. Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 08:34
Takip Et

İstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
+
Aa
-

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.’yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi. Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu. Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber’in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
2
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
3
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.