Olay 20 Kasım Perşembe günü İstanbul Kartal'daki bir lisede yaşandı. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurarak baygınlık geçirdi.

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.

Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor...