İstanbul'da lüks galeriye el bombalı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Bağcılar’da bir şüpheli, bir oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı. Galeride patlama meydana gerilirken, iş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce tehdit edildikleri öğrenildi.

Bombalı saldırı saat 16.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, oto galeriye yaya şekilde geldi. Şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.’yi dışarıya çağırdıktan sonra oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı.

aw432792-04.jpg

Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

aw432792-03.jpg

İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi. Polis ekipleri bombayı attıktan sonra yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

aw432792-02.jpg

aw432792-05.jpg

aw432792-06.jpg

Son Haberler
Hakkında tutuklama kararı çıkmıştı! Hikmet Tuğsuz Türkiye ödül oyununu bilerek mi kaybetti?
Hakkında tutuklama kararı çıkmıştı! Hikmet Tuğsuz Türkiye ödül oyununu bilerek mi kaybetti?
Tevfik Yamantürk olaylı toplantı ile ilgili konuştu: Hasan Arat herkesi tahrik etti
Tevfik Yamantürk olaylı toplantı ile ilgili konuştu: Hasan Arat herkesi tahrik etti
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Diyabete karşı zafer o besinde! Bir avuçla şeker tuş ediliyor
Diyabete karşı zafer o besinde! Bir avuçla şeker tuş ediliyor
Asya borsalarında karışık seyir: ABD tarifeleri ve Güney Kore paketi etkili (15 Nisan 2025)
Asya borsalarında karışık seyir