İstanbul'da lüks gece kulübünde turist vurgunu. Polis şafak vakti bastı

İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünün yüzlerce turisti dolandırdığı ortaya çıktı. Gece kulübüne kandırılarak getirilen turistlere zorla içki servisi yapıldığı ve 200 bin liraya kadar hesap ödemeye zorlandığı öğrenildi. Hesaba itiraz edenlerin ise tehdit edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İstanbul'da lüks gece kulübünde turist vurgunu. Polis şafak vakti bastı

İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübünde turistlerden dolandırıcılık ve tehdit yoluyla yüklü miktarda ödeme aldıkları tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşletme sahibinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde bulunan gece kulübüne gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli şahısların Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Beşiktaş'ta tanıştıkları turistleri işletmeye davet ettikleri, müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri tespit edildi.

Turistlerin istememesine rağmen sürekli içki servisi yapıldığı ardından 100 bin ve 200 bin lira tutarında ödemeleri, dolandırıcılık veya tehdit yoluyla aldıkları aktarıldı. İşletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt halinde suçları işledikleri öğrenildi.

ADLİ İŞLEMLERE RAĞMEN DOLANDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Mağdur turistlerin şikayetlerinin ardından ‘güveni kötüye kullanma’ ile ‘basit dolandırıcılık’ suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldıkları ortaya çıktı.

Öte yandan, devam eden soruşturma çerçevesinde şüphelilere birçok dosyadan takipsizlik kararı verildi, tüm adli ve idari işlemlere rağmen dolandırıcılığa devam ettikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şüphelilerin takipsizlik kararları kaldırılarak birleştirildi ve 2021 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen 80 farklı olay incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda işletmede çalışan yabancı uyruklu kadınlar ve işletmenin sahibi ile müdürünün telefonlarının dinlemesinin sonucunda belirtilen suçları işledikleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, sabah 06.00’da 4 farklı ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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