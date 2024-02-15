İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı

Esenyurt'ta bulunan 1300 daireli Özyurtlar Ntowers Sitesi'nde yaşayan site sakinleri, yönetim ile yaşadıkları sorunların ardından şimdi de soygun vakalarıyla karşı karşıya kaldı.

Site sakinleri, yönetimin tehditleri, yüksek faturalar ve usulsüz alacaklar gibi nedenlerle Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na çok sayıda şikayette bulunurken, güvenlikli olmasına rağmen siteye rahatça giren hırsızların, boş daireleri önceden belirleyip, hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

DAİRELERİ ZİLE BASARAK BELİRLİYORLAR

Bir site sakini, soygun sonucu evinden yaklaşık 300 bin TL değerinde eşya çalındığını ifade ederken, savcılık tarafında konu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan soygun olayları karşısında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirten site sakinleri, hırsızların daire zillerine basarak veya anahtarla kapı kilitlerini kurcalayarak soygun yapacakları daireleri belirlediğini aktardı.

İKİ POLİS MEMURUNDAN DA ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Site yöneticisi A.G., O.E. ve üç site çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunan bir site sakini, güvenliklerini sağlamak adına sabaha kadar nöbet tutmaya başladıklarını aktardı.

Evi soyulan bir sakinin rapor tutmayan iki polis memuru hakkında da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Esenyurt Özyurtlar Ntowers Sitesi'nde yaşanan bu olaylar, site yönetimlerinin ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratırken, site sakinlerinin güvenliği için alınacak ek tedbirler merak konusu oldu.