İstanbul’da maden sahasında akıl almaz kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da maden sahasında akıl almaz kaza

Eyüpsultan'da yanına arkadaşını da alan sürücü aracıyla maden sahasına girdi. Sürücü yol bitince aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu. İtfaiye tarafından kurtarılan araçtaki 2 kişi tedavi altına alındı.

Pirinççi Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden sahasına öğlen saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç girdi. 34 GFT 849 plakalı aracın sürücüsü yol bitiminde metrelerce yüksekten araçla birlikte uçuruma uçtu.

Araçta bulunan Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı araçlarının içinde sıkıştı. Kazayı gören maden işçileri durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları araçtan araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırdı.

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