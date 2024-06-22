İstanbul’da maden sahasında akıl almaz kaza

Pirinççi Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden sahasına öğlen saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç girdi. 34 GFT 849 plakalı aracın sürücüsü yol bitiminde metrelerce yüksekten araçla birlikte uçuruma uçtu.
Araçta bulunan Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı araçlarının içinde sıkıştı. Kazayı gören maden işçileri durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları araçtan araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırdı.
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