İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu’nda trafik magandaları trafik kurallarını alt üst etti. Tartıştığı aracın önünü kesen maganda aracın aynasını kırıp tekmeledikten sonra kaçtı. Sürücü şikayeti üzeri 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle trafikte ilerleyen Abdullah Enfal Ş., 06 DHE 027 plakalı araçtakilerle yol verme nedeniyle tartıştı. 06 DHE 027 plakalı araçtaki 3 şüpheli, Abdullah Enfal Ş.,'nin önünü kesip aşağıya indi. 3 kişi araca saldırıp küfretmeye başladı. Saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adreslerinden tek tek gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin toplamda poliste 23 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.'ye Karayolları Trafik Kanununun 73A maddesi gereğince 993 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

İstanbul’da magandalar trafiği alt üst etti

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