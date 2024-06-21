İstanbul'da mazgal adam yuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da mazgal adam yuttu

Esenyurt'ta bir kişi mazgala düşen tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı.

Esenyurt Meydanı'nda yürürken tespih çekmeye başladı. Bu sırada elinden kayan tespih mazgalın içine düştü. Tespihi düştüğü yerden çıkarmaya çalışan vatandaş, dengesini kaybederek mazgaldan içeriye düştü.

Mazgala düşen vatandaş yaralandı. Olayı gören vatandaş lar durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplere sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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