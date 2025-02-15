İstanbul'da mıknatıslı uyuşturucu düzeneği

Kaynak: DHA
İstanbul'da mıknatıslı uyuşturucu düzeneği

İstanbul Beşiktaş’ta yunus timleri şüphe üzerine durdurdukları araç boş çıkmadı. Araç içerisinde arama yapan polis, mıknatıs düzenle açılan gizle bölme içerisinde çoraba sarılmış uyuşturucu maddeyi buldu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timi, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Kontrollerde araçtan inen sürücü Haydar İ.'nin (38) üst aramasında 1.6 gram kokain ele geçirildi. Ardından ekipler araçta detaylı inceleme ve arama yapmaya başladı.

GİZLİ BÖLME MIKNATISLA AÇILDI

Araçtaki mıknatısı ve kapıdaki çarpı işaretini fark eden polis ekibi, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı. Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde esrar, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu. Aramaların ardından gözaltına alınan sürücü Haydar İ.'nin emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Haydar İ., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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