İstanbul'da minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvurular başlıyor

Hattın tamamının dönüşüme alındığı (noter çekilişi yapılmasına gerek olmayan) hatlardaki minibüsler ile taksi dolmuşlar için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2023 olacak. Başvurular, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bakırköy ve Kartal’daki hizmet birimlerinden alınacak.

FAZLA BAŞVURU OLAN YERLERDE NOTER ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

İBB'nin duyurusuna göre, 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak kazanabilecek.

KONFOR GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

İBB yeni taksiler ile ilgili tanıtımı iki gün önce yapmıştı. Buna göre, yeni taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca S.O.S ibaresi ve panik butonuyla da şoförün de ve vatandaşın da güvenliği ön plana alınıyor. Taksi içi kamera sistemi bulunurken mobil uygulamalardan da faydalanılabilecek. Yeni taksilerde, görme engelli yolcular için “braille alfabesi” ile yazılmış taksi plakası ve tekerlekli sandalyeli yolcular için uygun alan da sağlandı.