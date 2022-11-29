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İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi

Küçükçekmece’de, aynı hat üzerinde giden minibüsçüler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ardından biri diğerinin önüne aracı kırıp, saldırmaya başladığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:01
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İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi

İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi
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İHA'nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. 

Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti.

Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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